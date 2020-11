Nîmes et Ripart braquent le Stade de Reims

Un hold-up dans les règles de l'art, et qui ne fera pas débat, lui.

Reims 0-1 Nîmes

Boulaye Dia, l'homme qui électrise la France

Les Crocos retrouvent du mordant.Proches au classement, Reims (16) et Nîmes (18) sont pourtant sur des dynamiques bien différentes à l'heure du coup d'envoi. Et la confiance rémoise se traduit vite par une domination totale sur des Nîmois venus pour bien défendre, et puis c'est tout. Dans son 4-4-2 avec quatre joueurs offensifs (Dia, Sierhuis, Mbuku, Cafaro), Reims monopolise le ballon, bascule rapidement d'une aile à l'autre, mais peine à trouver Dia dans la surface. Les tentatives restent lointaines pour Cafaro (3), Mbuku (23) et Dia (32). Seul Berisha apporte le danger dans la surface, d'abord par un centre tendu vers Sierhuis trop court (11), puis sur une volée après un corner, de peu au dessus (16). À part ça et un coup franc au dessus de Cafaro, pas grand chose à signaler sous la grisaille champenoise.Le problème pour les Rémois, c'est que leur jeu devient vite stéréotypé quand l'adversaire délaisse le ballon. Et ça, les Crocos le savent et attendent juste le bon moment pour mordre. L'attaque est finalement signée du Z de Ferhat à l'heure de jeu, qui obtient un penalty généreux en ridiculisant De Smet. Ripart le transforme, et Nîmes braque le Stade de Reims. Sur le coup d'envoi, l'entrant El Bilal Touré pousse Reynet à la parade (63), puis Doumbia manque de précision (68). Reims se casse les dents sur le bloc nîmois, et Cafaro explose carrément un siège en tribune sur une frappe lointaine (73). Dans le temps additionnel, Touré Lire la suite de l'article sur SoFoot.com