Nîmes et Grenoble chantent, Nancy et Dunkerque grimacent

Vainqueur sur la pelouse de Dunkerque, Nîmes est le nouveau dauphin de Toulouse, alors que Sochaux manque l'opportunité de grimper sur le podium. En bas du classement, Grenoble a enfin marqué face à QRM, tandis que Nancy, de nouveau battu à Caen, continue de dégringoler.

Dunkerque 0-2 Nîmes

Amiens 0-0 Sochaux

La bonne opération de la soirée est pour le Nîmes Olympique, nouveau dauphin du TFC. Largement dominateurs, les hommes de Pascal Plancque prennent leur temps et la délivrance intervient à vingt minutes du terme, Benrahou libérant son équipe sur un caviar d'Eliasson. Le Suédois se charge en personne d'achever des Dunkerquois trop discrets dans le temps additionnel. Avec trois victoires et deux nuls, les Crocos démarrent bien cette cuvée 2021-2022.Le seul match de la soirée où les cartons rouges ont été plus nombreux que les buts. Alors que les Lionceaux avaient l'opportunité d'être les nouveaux dauphins de Toulouse, les Sochaliens sont tombés sur un os au stade de la Licorne. Malgré une nette domination en première période, Sochaux n'arrive pas à concrétiser et doit concéder son premier match nul de la saison, dans une rencontre où Lire la suite de l'article sur SoFoot.com