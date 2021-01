Nîmes et Eliasson font chavirer l'OM

Incapable de concrétiser sa domination en première période, où Florian Thauvin a notamment loupé un penalty, Marseille a coulé après la pause et concédé une défaite embarrassante face à Nîmes, la lanterne rouge (1-2). Muet depuis son arrivée en Ligue 1, Niclas Eliasson a planté un doublé et permis aux Crocos de se relancer après huit matchs sans succès.

Marseille 1-2 Nîmes

Sanson à la chasse, Kamara à la casse

En

Au même titre que les manifs anti-Eyraud d'avant-match, rater des penalties est presque devenu un rituel pour l'Olympique de Marseille. Après Payet à Porto, Thauvin contre Bordeaux et à nouveau Payet à Angers, Thauvin a cet après-midi "égalisé" et porté à quatre le nombre d'échecs marseillais dans cet exercice cette saison. Pas sans conséquence : faute d'ouvrir le score quand cette occasion en or s'est présentée, l'OM a progressivement perdu pied et permis à la lanterne rouge nîmoise de repartir du Vélodrome avec trois points assez mérités (1-2).Vainqueur d'un seul de ses cinq derniers matchs de championnat, Marseille avait face au dernier de la classe à coeur de repartir de l'avant. Une ambition symbolisée d'entrée par un homme : Morgan Sanson. Aligné aux côtés de Benedetto pour chasser les Nîmois jusque dans leur surface, le numéro 8 olympien est le premier à faire frissonner Baptiste Reynet, sur un joli centre rentrant de Payet qu'il ne peut qu'effleurer (2). Et le premier à chauffer les gants du portier des Crocos, d'une volée consécutive à un centre de Thauvin (16). Cette alerte en précède une autre, musculaire celle-ci, pour Boubacar Kamara, touché derrière la cuisse et contraint de renoncer dès la 17minute.