Nîmes : C'était les Costières

Ce samedi après-midi, le Nîmes Olympique foulera pour la dernière fois la pelouse des Costières, face à Bordeaux. Christian Perez, René Girard, Régis Brouard et Omar Belbey racontent leurs souvenirs dans ce stade inauguré en 1989.

Le casting :

"Les Costières n'étaient pas un coupe gorge, mais c'était un stade suffisamment exigu pour te mettre la pression." René Girard

Joueur du Nîmes Olympique de 1979 à 1987 et en 1995-1996.Joueur du Nîmes Olympique de 1972 à 1980 et de 1988 à 1991. Puis entraîneur intérimaire au débuts des années 1990.Joueur du Nîmes Olympique de 1995 à 2000Joueur du Nîmes Olympique de 1999 à 2001, puis entraîneur de 2005 à 2007.La demi-finale de Coupe de France contre Montpellier, le dimanche 14 avril 1996, sans hésiter. Une belle après-midi ensoleillée, un stade plein, un derby chaud-bouillant, des supporters chauffés à blanc... Tout était réuni pour qu'on réussisse l'exploit, et nous nous sommes imposés 1-0.Pour moi aussi, ce match est mon meilleur souvenir aux Costières. On jouait une demie de Coupe alors qu'on était en National et en plus c'était contre le voisin historique qu'est Montpellier. Loulou Nicollin avait mis la pression sur ses joueurs en disant qu'en cas de défaite, il rentrerait à cheval. Le pauvre... C'était extraordinaire ! Les Costières étaient pleines, c'était fabuleux.Les Costières n'étaient pas un coupe gorge, mais c'était un stade suffisamment exigu pour te mettre la pression. Je me souviens du barrage de D2 en 1989, contre Brest. C'était le 30 mai, je crois. À l'aller, on perd lourdement à Francis-Le Blé (3-0). Et au retour, c'était vraiment chaud ! Il n'y avait pas beaucoup de monde au stade pourtant, mais suffisamment pour créer une atmosphère bouillante, alors qu'on n'a même pas réussi à se qualifier. Mais il y avait une telle ambiance, qu'on a été emportés par nos émotions, avec des tacles de fous, des embrouilles. Le résultat était limite passé au deuxième plan. Moi le premier, en tant que capitaine, j'étais pris dans le… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com