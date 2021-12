Niko Kovač, le Rocher encore délaissé

Après Claude Puel au début du mois et Laurent Batlles quelques heures plus tôt, on connaît le nom du troisième entraîneur de Ligue 1 viré cette saison : Niko Kovač. Un petit tremblement de terre à l'échelle du rocher monégasque, tant le technicien croate était parvenu à se forger une solide réputation dans l'Hexagone en l'espace de dix-huit mois, son bilan global étant loin d'être une farce. Mais qu'a donc pu motiver les dirigeants de Monaco à prendre une décision si inattendue ?

Les matchs de gala lui ont joué des tours

Le 6 juillet 2020, Oleg Petrov - président de l'AS Monaco - intronise en conférence de presse son nouveau directeur sportif, l'Anglais Paul Mitchell, et lui confie une mission : redonner du sens à un projet qui s'essouffle. Histoire de montrer qu'il n'est pas venu faire de la figuration, le Britannique met simplement treize jours à confier les clés du camion à Niko Kovač, un technicien rigoureux prônant un jeu offensif, accompagné d'un pressing intense. Ce qui manquait cruellement à l'ASM à ce moment-là. Un an et demi plus tard, le Croate vient d'être renvoyé, pile à la moitié de son contrat, un peu à la surprise générale. Les informations desont claires : le trio Dimitri Rybolovlev, Oleg Petrov et Paul Mitchell, à la tête du navire monégasque, estime que Kovač n'est plus l'homme de la situation. Le quotidien avance un manque de cohérence sur le plan tactique, une identité de jeu qui se délite et une gestion des jeunes à la limite du raisonnable. Un constat qui peut étonner si l'on estime que le coach à la mèche impeccable est à l'origine de l'avènement de plusieurs gamins tels qu'Aurélien Tchouaméni, Sofiane Diop ou encore Youssouf Fofana. Plutôt calme et charismatique sur son banc lors des matchs, le Berlinois de naissance était un autre homme à l'entraînement, où les cris et les exercices plus qu'intensifs étaient souvent de mise. Ce qui a fini par agacer.D'un point de vue comptable, puisque c'est souvent cela qui importe, l'AS Monaco réalise une saison plutôt moyenne dans l'élite. Sixièmes, à quatre points du podium, les Monégasques ne sont pas laissés distancés après des débuts laborieux et ont même remonté la pente récemment, avec trois victoires sur les quatre dernières rencontres disputées en Ligue 1. Mais alors que l'ASM a pour objectif de retrouver la Ligue des champions au plus vite, le bât blesse dans un domaine crucial : les gros matchs. À la mi-saison,