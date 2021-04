Niki Shey: "J'ai regardé je ne sais combien de Marseille-Dijon"

Depuis que la Covid-19 s'est abattue sur nos vies, Niki Shey est la seule éclaircie à l'horizon. À 25 ans, elle s'impose comme l'une des personnalités les plus drôles de Twitter. En 280 signes, cette juriste en droit social réussit à rendre drôles Jean Castex et les conférences de presse d'Olivier Véran. Suivie par plus de 36 000 abonnés, Niki tweete aussi sur le foot avec la même efficacité. Depuis peu, elle organise même des discussions sur ClubHouse avec Adil Rami ou Maxwel Cornet. Entretien avec un phénomène.

Mon père est un énorme fan. Depuis toute petite, je le vois regarder les matchs, exulter ou rager en fonction des résultats sur le canapé. C'est lui qui m'a transmis le virus. J'ai commencé par regarder les matchs de l'équipe de France, puis les matchs de l'OM, comme lui. J'ai commencé vers seize ans à regarder les matchs, à acheter les albums Panini et ça ne m'a plus quittée. J'ai fini par regarder toute la Ligue 1, sauf peut-être les matchs de Dijon ou Reims. Je me fixe des limites quand même...C'est mon père qui m'a mise dans ce bourbier. Quand il est arrivé en France, c'était l'époque glorieuse de Bernard Tapie où l'OM trônait en haut du foot européen. Il s'est attaché à ce club à ce moment-là et comme il est fidèle, il est resté. En mars 2020, on devait même aller au stade Vélodrome ensemble pour son anniversaire, mais la Covid a ruiné nos plans.J'ai toujours commenté les matchs de l'OM sur Twitter, mais on va dire que ce n'est pas vraiment ma ligne édito. Je suis plutôt connue pour commenter la politique et la gestion de la pandémie. Je regarde les matchs, mais je suis plutôt spectatrice des Tweetos sportifs comme @scipionista ou @philousports. Mais en réalité, si tumes likes, tu te rendras compte qu'ils sont composés à 90% de foot.Je pense que ceux qui me suivent depuis longtemps ne sont pas étonnés. Les autres, peut-être, mais pour moi, Castex et Germain, c'est le Lire la suite de l'article sur SoFoot.com