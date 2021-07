Nigeria - Argentine, 1996 : des Super Eagles olympiques !

Mis au ban du football africain en 1996 pour des raisons politiques qui les dépassent, les Super Eagles nigérians s'envolent en juillet pour les JO aux USA, comme ils l'avaient fait pour la Coupe du monde américaine de 1994. Ils y décrochent en août à Atlanta l'or olympique, offrant à l'Afrique, enfin, un premier grand titre international !



Nigeria - Argentine (3-2) - Finale du tournoi olympique - 3 août 1996

Buteurs : C. Lopez (3e), Babayaro (28e), Crespo (50e SP), Amokachi (74e), Amunike (90e)

Les bons frères sauvent Bonfrère !

Une sensation inouïe. L'illustre Mario Zagallo n'en revient toujours pas :L'équipe du Brésil olympique qu'il entraîne lors des Jeux d'Atlanta 1996 vient se faire sortir, ce 31 juillet, par les étonnants Nigérians en demi-finales du tournoi ! Pourtant vainqueur desen poule (1-0), lade Ronaldo, Bebeto, Rivaldo ou Aldaïr a subi leur revanche au terme d'un match dingue. Menant 3-1 à douze minutes de la fin, lesont sombré 4-3 après prolongation sur le but en or signé Nwanko Kanu ! Le bon Nwanko évoquera en 2013 pour le site de la FIFA la mystique de la victoire olympique qui guide le Nigeria :Étonnant ! Car la finale va les opposer à une Argentine hyper favorite et en quête farouche, comme l'était le Brésil, de sa première médaille d'or au tournoi olympique.Mais cesne sont pas tombés de la dernière pluie... Ils mêlent les héros du Mondial US 1994, éliminés avec les honneurs par l'Italie en 8(Okocha, Amokachi, Ikpeba, Oliseh, Okechukwu, Amunike) et la jeune génération victorieuse de la Coupe du monde des U17 en 1993 (Nwanko Kanu, vainqueur de la C1 1995 avec l'Ajax, Celestine Babayaro ou le Lensois Wilson Oruma). L'impayable Taribo West et ses dreadlocks bleues viennent de s'offrir le doublé coupe-championnat avec Auxerre. À l'image de leur communion en prière qu'ils forment fraternellement en cercle avant chaque match, les grands hommes verts (couleur