Nicole Petignat : "La VAR, c'est vraiment l'occasion de mettre plus de femmes dans l'arbitrage"

Le 2 décembre dernier, Stéphanie Frappart devenait la première femme à officier en tant qu'arbitre principale dans un match de Ligue des champions. Mais la pionnière en Coupe d'Europe, ce n'est pas elle. En août 2003, c'est la Suissesse Nicole Petignat qui écrivait un petit bout d'histoire en se posant au sifflet d'un passionnant AIK Solna-Fylkyr Reykjavik, en Coupe de l'UEFA. Dix-sept ans plus tard, les choses ont bien changé.

"Maintenant, le plus important, c'est de bien communiquer avec la VAR. Et grâce à ça, on peut mettre à niveau les tests pour les filles, qui courent moins vite que les garçons, c'est normal."

Je pense que l'une des principales raisons, c'est l'évolution des tests physiques. Dans certains pays, ils ont "radouci" les tests pour les femmes, pour qu'elles puissent accéder à la 1division. Je ne sais pas pour la France, mais c'est ça par exemple qui a permis à l'Allemanded'arbitrer en Bundesliga. De mon temps, les tests de condition physique en Suisse étaient les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Ça n'a rien à voir avec masculin/féminin, c'est une question de condition physique. Puis maintenant, avec la VAR, la condition physique a beaucoup moins d'importance, puisqu'on a les images. Ce n'est plus important de courir un 50m en 6,8 secondes, maintenant le plus important, c'est de bien communiquer avec la VAR. Et grâce à ça, on peut mettre à niveau les tests pour les filles, qui courent moins vite que les garçons, c'est normal.J'avais de la chance, j'étais bonne en athlétisme !J'avais les conditions physiques, et ça faisait trois ans que j'arbitrais en première division suisse. L'UEFA voulait me faire un cadeau. Il y a une arbitre suissesse que je connais, Esther Staubli, ça fait quinze ans qu'elle arbitre en deuxième division. Elle est excellente, mais comme elle ne tient pas les tests de condition physique des hommes, elle ne peut pas arbitrer en première division. Nous en Suisse, c'est le test de la FIFA. Si tu le loupes, tu ne siffles pas. Et en tant que femme, si tu le loupes