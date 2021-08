Nicolas Penneteau : "Brûler les habits de Karembeu, c'était sympa"

Avec 711 matchs au compteur, Nicolas Penneteau a une des carrières les plus fournies du football français. Et c'est loin d'être fini. Le gardien de 40 ans qui avait quitté Valenciennes et la Ligue 1 en 2014 revient à Reims pour apporter son expérience, dépanner au cas où, et préparer le futur. Mais avant cela, il se confie sur un passé où il a foutu le feu, peint une voiture et passé à deux doigts de piéger Juninho.

"La saison dernière Eiji Kawashima a joué 24 matchs à Strasbourg en étant numéro trois. Et Vincent Planté, un copain, a joué pour Chambly à 40 ans alors qu'il était entraineur des gardiens !"

Expérience Professionnalisme Exigence Nicolas Penneteau, 711 matchs en pro à son actif, rejoint le SDR et portera le numéro https://t.co/rvg1mb2xxWBienvenue

Non, pas du tout. Comme je commence à avancer dans l'âge, je ne m'étais jamais imaginé ça. La rencontre en mars avec Mathieu Lacourest venue un peu de nulle part. Il voulait quelqu'un d'expérience pour encadrer ce jeune groupe et aider les autres anciens pour qu'il y ait une belle alchimie. Ça m'a tout de suite séduit. C'était l'opportunité de me mettre un nouveau challenge et de redécouvrir un peu le championnat, j'ai trouvé ça intéressant.Forcément, je n'ai pas l'habitude. Mais même en étant titulaire dans ma carrière, je me suis toujours dit que j'aurais la même attitude si je devais passer numéro deux, avec l'envie de gagner tous les petits jeux, d'être performant, d'apporter mon dynamisme. Il y a juste le week-end qui change parce que je m'assois en tribunes. Avec l'âge je m'y fais un peu plus, mais je sais pourquoi je suis venu, je ne suis pas en pré-retraite. Et puis on ne sait jamais ce qu'il peut se passer avec des blessures ou des suspensions. La saison dernière Eiji Kawashima a joué 24 matchs à Strasbourg en étant numéro trois. Et Vincent Planté, un copain, a joué pour Chambly à 40 ans alors qu'il était entraineur des gardiens !