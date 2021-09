Nicolas Hourcade : "La frustration de ne pas aller au stade a suscité une excitation exacerbée"

Nice-Marseille, Lens-Lille, Montpellier-Bordeaux, Angers-Marseille... Les violences dans et autour des tribunes ont émaillé ce début de saison de Ligue 1. Professeur de sociologie à l'Ecole Centrale de Lyon et spécialiste du mouvement des supporters, Nicolas Hourcade tente de prendre de la hauteur et de réfléchir aux origines de ces troubles et d'apporter des solutions. Parce que le tout-répressif, la caricature et le trait forcé ne sont pas les meilleures réponses.

"On a le sentiment que certains clubs ont sous-dimensionné leurs dispositifs de sécurité, par perte d'habitude ou manque de moyens."

La question est fondamentale mais extrêmement complexe. Ce qui est sûr c'est qu'il y a un lien avec l'absence de stade pendant un an et demi. Une frustration est née et a marqué les supporters. On l'observe très bien aujourd'hui avec les évènements récents. Le stade a manqué aux gens, on sent que cette frustration a suscité une excitation exacerbée qui peut déboucher sur un enthousiasme encore plus fort qu'avant et aussi, malheureusement, sur des incidents plus fréquents. Mais ils ne sont pas tous à mettre dans le même sac. Bagarres entre supporters, jets de projectiles sur les joueurs, envahissements de terrain, saluts nazis, etc. : ces faits ne sont pas tous de même nature, leurs auteurs ne sont pas forcément les mêmes et leurs causes sont diverses. Le point commun, c'est cette excitation liée au retour au stade.Ensuite, il y a un élément qui n'est pas à négliger c'est que, manifestement, en France, on a perdu l'habitude d'organiser les matchs. Ce qui est lié au confinement et aux huis-clos, mais aussi aux difficultés financières qu'éprouvent les clubs. Par exemple, sur les sociétés de stadiers, profession sinistrée pendant la crise, il y a eu un turnover très important et on se retrouve aujourd'hui avec des agents qui n'ont pas forcément d'expériences. On a aussi le sentiment que certains clubs ont sous-dimensionné leurs dispositifs de sécurité, par perte d'habitude ou manque de moyens. De même, les dispositifs policiers auraient dû permettre d'éviter certains incidents qui ont eu lieu Lire la suite de l'article sur SoFoot.com