Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Nice vaincu, définitivement éliminé Reuters • 03/12/2020 à 23:13 Temps de lecture: 1 min







Nice vaincu, définitivement éliminé par Samuel Messberg (iDalgo) Ce jeudi soir se déroulait le match entre l'OGC Nice et le Bayer Leverkusen pour la cinquième journée d'Europa League. Ce match qui représentait la dernière chance de qualification de Nice ne nous a pas laissé de surprise avec la victoire 3-2 du Bayer Leverkusen grâce à des buts de Diaby (22'), Dragovic (32') et Baumgartlinger (51'). Les buts de l'OGC Nice ont été inscrits par Kamara (26') et Ndoye (47'). Cette défaite élimine définitivement Nice qui jouera contre Beer-Sheva pour l'anecdotique troisième position du groupe. De son côté Leverkusen valide son billet pour les seizièmes de finale avant de se battre avec le Slavia Prague pour la première place.