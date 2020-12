Nice trop petit pour le Bayer

Volontaires mais impuissants, les Niçois disent définitivement adieu à la Ligue Europa après leur défaite face au Bayer Leverkusen (2-3). Un match avec des rebondissements, mais dont l'issue n'a jamais vraiment posé question. À défaut de réaliser exploit quasiment impossible, les Niçois ont au moins eu le mérite de montrer un meilleur visage que sur les dernières semaines. Pas suffisant pour survivre en Europe, mais pas inutile pour le moral.

L'équation était très simple : même avec une victoire par quatre buts d'écart, il aurait encore fallu un alignement des astres lors de la dernière journée de phases de poules de Ligue Europa pour que l'OGC Nice en voie le bout. Alors autant dire que l'optimisme n'était pas de mise au coup d'envoi de ce Nice-Bayer Leverkusen, ce jeudi soir à l'Allianz Riviera, et que l'enjeu était sans doute ailleurs : ne pas prendre le bouillon comme à l'aller, et faire un match correct pour ne pas quitter la coupe d'Europe complètement à poil. Une mission à demi remplie par l'OGC Nice. Verre à moitié plein : les Niçois ont été sérieux, organisés, entreprenants, du moins plus que d'habitude, et ont marqué deux buts. À moitié vide : ils ont perdu, et sont encore manifestement trop faibles pour éviter de sortir de ce type de matchs tête basse.Le 5-4-1 qui s'est dessiné d'entrée de jeu donnait une bonne idée du plan de jeu des Aiglons : dresser devant les Allemands deux rideaux de fer pour leur faire passer l'envie de marquer six buts, et jouer crânement leur chance en contre et sur coups de pied arrêtés, si possible. La première période Lire la suite de l'article sur SoFoot.com