Nice-Strasbourg : Rareș Ilie, le curiosité roumaine des Aiglons

Première recrue de l'été niçois, Rareș Ilie (19 ans) a aguiché les suiveurs du Gym en un temps record, au point d'être annoncé titulaire face à Strasbourg, ce dimanche. Très loin de Lausanne, où de fantaisistes rumeurs l'ont envoyé en prêt, le nouvel atout offensif de Lucien Favre grandit à vue d'œil et semble être taillé pour ramener la Roumanie dans le viseur des recruteurs français, tant il fait l'unanimité dans son pays, habitué à la critique facile. Couvé par Adrian Mutu, qui lui avait donné les clés de l'attaque du Rapid Bucarest, Ilie a bénéficié d'une formation plus poussée que les mômes lancés par Gheorghe Hagi, et qui n'ont pas confirmé. Discipline de pointe, travail physique supplémentaire, dézonage permanent, le tout au service d'une personnalité affirmée. Vers l'infini et au-delà ?

S'appeler Ilie tout en étant un joueur offensif en Roumanie, c'est d'abord se farcir des comparaisons pompeuses avec Adrian Ilie, "Cobra" parmi les chauve-souris, dont la Colombie, Faryd Mondragón et le stade Gerland se souviennent encore . Difficile aussi d'avoir un prénom en guise de nom de famille, quand celui-ci a été porté sur les hauteurs du classement ATP par Ilie Năstase, avant de pilonner les Girondins de Bordeaux un soir de décembre 1982, par l'entremise d'Ilie Balaci. Mais à vrai dire, du haut de ses 19 piges, Rareș Ilie n'en a cure. Arrivé dans la vie de l'OGC Nice le 17 juillet dernier, contre 5 millions d'euros bonus inclus, après un transfert éclair bouclé en quelques jours et en vase clos, l'international roumain U19 est investi d'une double mission sur la Côte d'Azur. D'abord, il doit prouver que l'Allianz Riviera n'est qu'une étape avant le gratin qu'il s'est proposé d'atteindre. Avant d'enfiler ses habits de Marco Polo, d'ouvrir une nouvelle route de la soie pour les techniciens roumains et briser le plafond de verre qu'ils se sont imposé. Pour que son pays arrête de vivre dans le passé, tout simplement.