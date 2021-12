Nice se relance à Rennes

Dans une rencontre animée, Nice a pris le dessus sur Rennes (1-2) grâce à des buts de Kasper Dolberg et Youcef Atal. Comme face à Lille dix jours plus tôt, les Bretons sont revenus dans la partie avec une réalisation de Benjamin Bourigeaud, sans réussir à rattraper son adversaire du jour, qui monte sur le podium et revient à une longueur du SRFC.

Rennes 1-2 Nice

Dolberg, trois mois après

Trois jours après avoir effectué un voyage pour rien à Londres , où le match prévu contre Tottenham n'a pas eu lieu, le Stade rennais a encore perdu des plumes à domicile en championnat au cours d'un scénario ressemblant comme deux gouttes d'eau à celui de la rencontre perdue face à Lille . Le vainqueur s'appelle cette fois Nice (1-2), qui s'est relancé après trois matchs sans gagner et la gifle reçue contre Strasbourg le week-end dernier. Comme à chaque fois depuis fin août, le dauphin de la Ligue 1 n'a pas réussi à l'emporter.Le retour du Roazhon Celtic Kop, principal groupe de supporters rennais, après une mise en sommeil qui aura duré plus de deux mois a peut-être été la seule bonne nouvelle de la journée pour le club breton. Le premier quart d'heure des Rouge et Noir pouvait pourtant laissé penser que l'après-midi serait belle pour l'équipe de Bruno Genesio, qui avait la possibilité de s'assurer une place sur le podium à mi-saison en cas de succès face à Nice. Sans parvenir à être dangereux, les Rennais ont d'abord pris le contrôle de la partie en faisant circuler le ballon. Mais la première transition azuréenne a été payante, Kluivert obtenant un corner après une frappe dans un angle fermé et voyant dans la foulée l'arbitre désigner le point de penalty pour sanctionner un coup de coude involontaire de Santamaria sur Dante. Une décision peut-être généreuse, mais une occasion en or pour Dolberg - aligné aux côtés de Gouiri en l'absence de… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com