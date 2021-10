Nice retourne Lyon

Mené 0-2 à la 80e minute, l'OGC Nice a complètement renversé l'Olympique lyonnais pour s'adjuger un succès capital (3-2) et inespéré. Une victoire qui doit autant à l'abnégation des Aiglons qu'à l'incroyable défaillance mentale - et peut-être physique - des Gones.

OGC Nice 3-2 Olympique lyonnais

Toko-Ekambi-Boateng, acte II

Le football a ses raisons que la raison ignore. Alors que l'Olympique lyonnais menait 0-2 à dix minutes de la fin de la rencontre sur la pelouse de l'OGC Nice, les Gones ont complètement failli en concédant un carton rouge et trois buts. Dont celui d'Evann Guessand au bout du temps additionnel, qui a fait chavirer l'Allianz Riviera dans une atmosphère de folie. Un scénario complètement dingue qui permet aux Aiglons de remporter un succès de prestige face aux Lyonnais, de nouveau hantés par leurs vieux démons.Surpris par Troyes la semaine dernière, le Gym se montre timide dans le jeu. Mais paradoxalement, il se créé les plus grosses occasions en première période. Andy Delort allume la première mèche sans attraper le cadre (11), puis bute sur Anthony Lopes (22, 36). Vif et solide, le gardien portugais se montre également impérial pour claquer la mine de Kasper Dolberg (40). Des occasions manquées qui coûtent cher, puisque l'OL va ouvrir le score sur sa seule véritable opportunité du premier acte. Comme sur la pelouse du Sparta Prague, Jérôme Boateng délivre une ouverture sublime pour Karl Toko-Ekambi qui doit s'y reprendre à deux fois pour trouver les filets de Walter Benítez et inscrire Lire la suite de l'article sur SoFoot.com