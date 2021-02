Nice plonge Rennes dans le noir

L'affrontement entre les deux mauvais élèves de l'année 2021 en Ligue 1 a tourné en faveur de Nice. Sur la pelouse d'une triste équipe de Rennes, les Aiglons ont retrouvé le goût de la victoire (1-2) grâce à des pions d'Amine Gouiri et Flavius Daniliuc. Les prochains jours s'annoncent mouvementés en Bretagne.

Rennes 1-2 Nice

La balade niçoise

C'était un match pour mettre la main sur un vaccin. Une rencontre entre deux équipes malades malgré des ambitions florissantes en tout début de saison. Rennes et Nice devaient être les nouveaux grands outsiders en Ligue 1, mais comptaient surtout sur leurs retrouvailles pour se remettre la tête à l'endroit. Et sur la pelouse du Roazhon Park, ce sont les Aiglons qui ont trouvé le remède en prenant le dessus sur un SRFC inquiétant à souhait (1-2). La crise est de retour à Rennes.Sur le papier, le 5-3-2 niçois pouvait laisser deviner une stratégie défensive, mais la vérité du terrain est différente. Contrairement aux récents adversaires des Bretons, les Aiglons décident de démarrer la partie avec un bloc haut et l'envie de bousculer une défense fébrile. Bingo, l'épatant Boudaoui se balade entre les plots rennais jusque dans la surface, où le capitaine Da Silva le fauche grossièrement. Un nouvel aveu de faiblesse de l'arrière-garde rennais, qui assiste impuissante au penalty transformé par Gouiri. Le début d'un calvaire d'une petite vingtaine de minutes pour les Rouge et Noir, baladés par des Niçois décomplexés et supérieurs techniquement. Au fond du trou, Rennes n'est pas loin de trouver du pétrole, mais Maolida choisit de faire briller Gomis, puis de frapper le poteau. Une énième alerte pour la bande de Stéphan, qui se décide à sortir la tête de l'eau pour revenir dans la rencontre.