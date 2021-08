Nice-OM définitivement arrêté

Plus de trois heures après le coup d'envoi, Nice-OM n'est jamais allé au bout.Interrompu plus d'une heure en raison de jet de projectiles, suivi d'un envahissement de terrain, le match entre Nice et Marseille s'est finalement arrêté à la 78minute, alors que les coéquipiers de Dante s'étaient regroupés pour défendre sur le corner marseillais. Or, les Marseillais ont refusé de revenir sur la pelouse et ont décidé de déclarer forfait pour la fin de la rencontre.