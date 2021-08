Nice-OM : cauchemar en tribunes

En balançant une bouteille sur Dimitri Payet à la 77e minute de Nice-OM ce dimanche, puis en entrant sur la pelouse pour en découdre, des supporters niçois ont gâché la fête qui devait clôturer cette troisième journée de Ligue 1 version 2021-2022. Et fait beaucoup de mal à de milliers d'autres fans, partout en France, qui vont en subir indirectement ou directement les conséquences de leurs actes dans les semaines à venir.

Le grand fiasco

Si une leçon devait émerger du chaos permanent perçu lors de Nice-OM, ce serait celle-ci : balancer une bouteille sur un joueur de football est un mauvais rapport-qualité prix. Pour ces quelques secondes d'exaltation de jouissance déplacée où l'intéressé, très souvent, s'auto-congratule d'avoir touché sa cible, les quelques minutes qui suivent sont rarement du même acabit. La plupart du temps, soit la sécurité se charge de retrouver le lanceur amateur en question pour un débrief salé, soit ce qui s'apparente alors à une goutte d'eau fait déborder le vase de l'indécence et des débordements en tous genres. Au menu ce dimanche soir à Nice : invasion du terrain, bagarres entre joueurs, staffs et même avec certains supporters, insultes, et surtout un match de foot arrêté à treize minutes de son terme. Le football n'a jamais été un sport de bisounours, personne ne découvre que la violence et la bêtise prennent parfois le dessus sur le plaisir. Mais après des années d'arrêtés préfectoraux liberticides où, encore aujourd'hui, porter un maillot du PSG à Brest pose problème et est même interdit le jour d'un match, après une saison de Ligue 1 privée de ses ambiances les plus chaudes par la pandémie de Covid-19, le bonheur d'un ou d'une fan de foot d'assister aux rencontres de son équipe n'a pas besoin d'une énième entrave qui émane de ses propres rangs.Il faut néanmoins tout de suite apporter une précision de taille : comme souvent, ce sont les agissements d'une minorité qui va faire du tort à une majorité bruyante et heureuse de retrouver les enceintes du championnat de France. À Lens, à Saint-Étienne, à Lyon, à Strasbourg et ailleurs ou presque depuis le début de saison, le retour des fans dans les stades a participé à redonner de l'allant à une Ligue 1 en perte de vitesse et qui a plus que jamais besoin d'humains pour rendre son produit attrayant.Après avoir dit cela, le Nice-Marseille de ce dimanche soir restera malgré tout un fiasco à tous les étages. Une Lire la suite de l'article sur SoFoot.com