Nice-Nantes : une histoire d'altitude

Plus de deux mois après l'obtention du précieux sésame, Nice et Nantes ont rendez-vous en finale de la Coupe de France, ce samedi à Saint-Denis. Une affiche inattendue et indécise entre deux bastions historiques du foot français, qui n'ont toutefois pas inscrit la moindre ligne supplémentaire à leur palmarès depuis plus de vingt ans. Pour des raisons différentes, l'un et l'autre auraient bien besoin de ramener le trophée à la maison.

OGC Nice FC Nantes 07/05/2022 à 21h15 Coupe de France Diffusion sur

Donner du crédit au projet Galtier

Ce n'est pas que l'on n'aime pas le PSG, loin de nous cette étrange idée. Mais il faut admettre que quand l'ogre parisien est tenu à l'écart de la finale de la Coupe de France - à laquelle il s'était toujours invité sans discontinuer depuis 2015 -, cette dernière paraît tout de suite beaucoup plus ouverte. Alors, forcément, on ne peut que s'enthousiasmer devant le Nice-Nantes qui va faire résonner le Stade de France, ce samedi soir. Deux clubs solidement installés dans le paysage footballistique français. Deux clubs, surtout, qui n'ont strictement rien gagné depuis un sacré bail (une Coupe en 1997 pour le Gym, un Trophée des champions en 2001 pour le FCN). Mettre fin à une trop longue disette, voilà une raison qui devrait suffire à susciter un réel élan de motivation chez les Canaris et les Aiglons. Ce ne sera cependant pas la seule.De l'eau a coulé sous les ponts depuis les demi-finales, qui se sont déroulées début mars. Au moment où il écarte logiquement Versailles (2-0) , l'OGCN est dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Il se permet même de s'offrir le scalp du leader quelques jours plus tard (1-0).… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com