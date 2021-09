Nice-Marseille : tout ça pour ça ?

Les sanctions tant attendues après le match Nice-Marseille, interrompu suite à un envahissement du terrain par des supporters niçois et les bagarres qui s'en sont suivies, sont donc enfin tombées. Tout le monde n'avait eu de cesse de signifier la gravité de l'événement, la nécessité de frapper un grand coup. Bref, il y avait péril en la demeure de la Ligue 1. Au final, rien de neuf ou si peu.

Incompréhensible

C'était bien la peine d'en perdre le sommeil. De tenir l'antenne aussi tard. De multiplier les débats ou les prises de positions dans la presse. De hurler avec les loups ou de deviner à l'horizon une grave menace sur la Ligue 1. Sans parler de la ministre des Sports Roxana Marcineanu qui évoquait le franchissement d'une. Sans compter, les traditionnels relents du tout sécuritaire envers les supporters. Le foot français aurait presque vécu son 6 février 1934, il fallait le sauver, réagir, se mobiliser...Le catastrophisme ambiant qui a suivi ce match, comme s'il n'avait jamais existé de précédents à Bastia ou à Lille, nous laissait penser que les décisions de la commission de discipline de la LFP, qui a pris le temps de se pencher sur le dossier, marquerait une étape cruciale dans la gestion de ce type de crise, qu'on adhère ou pas à ses choix. Son président, Sébastien Deneux, affirme même que ce fut bel et bien le cas et que les punitions sontSauf que... On a surtout l'impression d'une routine administrative ou l'intêret supérieur demeure celui du show, quicomme toujours. Match à rejouer entièrement (qui forcément attirera l'attention et l'audience). Nice qui perd un point au classement, prend trois huis clos, dont un déjà joué. Pan : sur le bec du Gym qui n'a pas su préserver le produit phare du match du dimanche soir. Petite tape sur les Marseillais, y compris Dimitri Payet, pour n'avoir pas su tenir leur nerfs, car Amazon n'a pas payé pour ce type de soirée. Pour le reste, le championnat a repris et tout le monde n'attend plus que la venue de Messi dans son stade. Au point qu'aujourd'hui, plus personne n'y comprends rien. Les éditos dansou ailleurs témoignent de ce Lire la suite de l'article sur SoFoot.com