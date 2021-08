Nice-Marseille : mon supporter, ma bataille !

Les graves incidents qui ont entraîné la très longue interruption du match entre l'OGCN et l'OM, puis le forfait des Phocéens, sont d'une certaine façon exceptionnels. Ils surviennent après un coup de semonce à Montpellier. Non, le retour des supporters dans les stades après un si long silence des tribunes ne se résumera pas à une ode à la joie pour les commentateurs de Canal ou d'Amazon. Ni le contexte ni l'état du foot français ne pouvaient le laisser espérer.



Le foot hors-norme

D'abord, l'enchaînement des faits. Excédé puis touché par un jet de bouteille, ce degré zéro du supporterisme, Dimitri Payet, qui s'apprêtait à tirer un corner devant la tribune sud nissart, a renvoyé d'une rage compréhensible l'objet du délit. Il s'en est suivi cohue, envahissement du terrain, des Marseillais qui font front, des coups de part et d'autres, des joueurs agressés physiquement (l'OM a diffusé les photos des marques sur le corps des victimes de son coté). La rencontre a été stoppée. Tout a continué dans les couloirs. Puis, après moult négociations, le club phocéen, on peut le comprendre, a décidé de ne pas revenir sur la pelouse, quitte à perdre définitivement 3-0 sur tapis vert.L'image, digne d'Ingmar Bergman, de ce ballon abandonné, solitaire, au pied du poteau, donna en quelques secondes le vertige devant les événements auxquels nous assistions pour la plupart sur notre canapé. En conférence de presse, Jean-Pierre Rivère, le président du Gym, a tenté de renvoyer la faute première sur les visiteurs, de dédouaner ses ultras, et de proposer une vision plus équilibrée des débordements, affirmant que certains des Niçois avaient été attaqués par la sécurité de l'OM. Les jours qui vont venir permettront de tricoter une chronologie plus fine de la bagarre et des responsabilités de chacun. La LFP a de longues heures de visionnage devant elle. Toutefois, l'essentiel de cette soirée exceptionnelle, à tous les sens du terme, se situe ailleurs.Depuis la reprise la Ligue 1, les commentateurs et les divers acteurs du foot français s'ébahissent devant les gradins remplis, la billetterie de retour, les chants qui descendent vers le rectangle vert ou les tifos qui recouvrent les virages. On fermait même les yeux sur les fumis et quelques outrances de langage. Notre championnat y retrouvait des couleurs, de la valeur, des revenus. L'accueil réservé