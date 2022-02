Nice-Marseille : la boucle est bouclée ?

Tout avait commencé avec un OGCN-OM. Un match chaotique, jamais mené à son terme. Le début d'une longue séquence d'incidents qui avait bouffé la moitié du championnat, et finalement conduit les pouvoirs publics à s'impliquer, s'emparer du dossier et imposer des mesures. Près de sept mois plus tard, les deux clubs se retrouvent face à face, et malgré le fort enjeu sportif, beaucoup auront surtout les yeux rivés vers les tribunes. La boucle sera-t-elle enfin bouclée ce soir ?

Nice Marseille Le 09/02/2022 à 21h15 Diffusion sur

Nous étions en plein mois d'août. Depuis la reprise la Ligue 1, tout le monde s'émerveillait devant les gradins remplis, la billetterie qui tournait, les chants se déversant vers le rectangle vert ou les tifos qui recouvraient les virages. Le public, les supporters et les ultras étaient de retour. Le foot français croyait au retour à la normale après une pandémie annoncée un peu trop hâtivement derrière nous. La fête du ballon rond reprenait ses droits. En lieu et place, ce fut le chaos. La société française ne sortirait pas indemne des restrictions et des confinements. Le peuple des stades sembla exploser en vol. Rappel des faits : excédé puis touché par un jet de bouteille, Dimitri Payet, qui s'apprêtait à tirer un corner devant la tribune sud, a renvoyé d'une rage compréhensible l'objet du délit. Cohue, envahissement du terrain, des Marseillais qui ne reculent pas, des coups de part et d'autre, des joueurs agressés physiquement. Match stoppé. Puis, le club phocéen décide de ne pas revenir sur la pelouse. On revivra parfois pareil scénario malheureusement.Car les incidents qui émaillent… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com