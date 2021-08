Nice-Marseille : l'État doit-il davantage intervenir dans les tribunes ?

Parmi tous les reproches et les cris d'orfraie qui se succèdent depuis les incidents de Nice-Marseille, une petite musique commence à se faire entendre de plus en plus fortement : L'État et les pouvoirs publics n'en font pas assez pour lutter contre les débordements des supporters. Dans un contexte ou le sécuritaire est devenu la pierre angulaire du débat politique, on se doute que cette accusation va sûrement appeler une réponse, et peut-être de la surenchère.

Mais que fait la police ?

Dans les suites des débordements qui ont provoqué l'arrêt du match entre Nice et Marseille, la dimension politique va-t-elle donc prendre le dessus ? En effet, Vincent Labrune, président d'une LFP qui voit débouler devant elle ce dossier brûlant, a bien senti l'opportunité de se dédouaner, ainsi que des directions jugées trop accommodantes avec leur kop ou virage, comme ils l'avaient si bien réussi avec Mediapro. Il a donc adressé ce mardi un courrier aux ministères de l'Intérieur, de la Justice, de l'Éducation Nationale et des Sports exigeant des moyens supplémentaires afin d'assurer "", en soulignant la difficulté de gérer "". L'occasion surtout de se laver les mains, en pointant que "". Labrune a ainsi sollicité le une-deux : "".Sur les plateaux télé, comme celui de l'Équipe du Soir, le même son de cloche a teinté à nos oreilles citoyennes : trop de laxisme, trop d'indulgence, mais que fait la police ? Le cas britannique a été naturellement été mis en avant pour réclamer par exemple des exclusions à vie (au diable la proportionnalité des peines), comme cela vient de se produire pour des fans interdits à vie du stade des Rangers après des attaques racistes envers un joueur du Celtic - sur décision du club au passage. Quoi qu'il en soit, tous ces discours suite aux jets de bouteilles, puis envahissement du terrain, et échauffourées entre joueurs, stadiers et supporters, semble entretenir l'idée que la France pécherait par angélisme. Un laxisme hexagonal inciterait de la sorte "les pseudo-supporters" Lire la suite de l'article sur SoFoot.com