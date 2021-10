Nice : Mario Lemina, le pion essentiel du système Galtier

De retour en Ligue 1 cet été du côté de l'OGC Nice, Mario Lemina s'y impose progressivement, en toute discrétion. Sans faire de bruit, l'ancien de Marseille retrouve son ancien club dans la peau d'un nouveau patron.

OGC NiceOM 27/10/2021 à 21h Ligue 1 - Match reporté

Montrer l'exemple

Février 2015. La commission de discipline de la LFP décide de sévir en infligeant quatre matchs de suspension à Mario Lemina pour un geste d'humeur dans les parties intimes d'Ola Toivonen. Un nouveau coup d'éclat dans la carrière olympienne du milieu de terrain, qui quitte la Canebière l'été suivant en laissant derrière lui l'image d'un joueur talentueux, mais à l'état d'esprit pas toujours irréprochable. Direction la Juventus, avant de partir explorer l'Angleterre et la Turquie. Six ans plus tard, l'heure du retour en France a sonné pour l'ancien Lorientais qui a plusieurs fois affirmé son envie de retrouver un jour sa chère et tendre Ligue 1. Alors le 24 juillet dernier, le gamin de Libreville s'engage avec l'OGC Nice contre environ cinq millions d'euros, sans faire de bruit en plein milieu d'un mercato dispendieux du côté des Aiglons.Débarqué dans sonde l'Olympique de Marseille en 2013 avec l'étiquette du jeune espoir talentueux, Mario Lemina a plutôt répondu aux attentes pendant deux saisons, en particulier sous les ordres d'un Marcelo Bielsa qui l'a marqué. Sur le terrain en tout cas. Car si le talent du bonhomme n'a guère été remis en cause, son attitude a pu l'être à plusieurs reprises.