Nice : Laissez Emiliano Sala en paix

Ce mercredi soir à Nice, un chant souillant la mémoire d'Emiliano Sala est descendu des travées de l'Allianz Riviera. Une scène d'une tristesse infinie qui a choqué le football français, et rappelé la cruauté dont peuvent faire preuve nos tribunes.

Dans un stade, il y a le, le chambrage, la rivalité voire l'animosité, les doigts d'honneur, les insultes, la haine, les sifflets, les projectiles sur le carré vert, les bagarres. Et puis, comme si l'entièreté de ces choses était moralement acceptable, il y a parfois encore plus que ça, et c'est vraisemblablement ici que notre curseur collectif s'arrête. Ce mercredi soir à domicile face à l'AS Saint-Étienne, grisés par leur frustration de la finale de Coupe de France, des supporters de l'OGC Nice ont franchi une nouvelle limite avec ce qui aurait pu rester comme un anecdotique chant de mauvais goût, un de plus. Et l'on ne parle pas de quelques marginaux hurlant timidement un slogan dans le brouhaha général d'une tribune : on parle d'un air lancé par un capo, repris par toute une tribune et résonnant assez pour faire le tour des réseaux sociaux et du football français. Le club azuréen et le FC Nantes ont eu la réponse parfaite, Christophe Galtier (), Andy Delort ou encore Antoine Kombouaré aussi.

Y a-t-il + pourriture qu'un supporter Niçois ? Les chants " Emiliano (Sala) sous l'eau" a la 9ᵉ minutes montre le niveau de ces sous hommes… #OGCNASSE #EDS

Il serait facile de les traiter de tous les noms (on a de quoi faire quand on fréquente les tribunes chaque week-end), les rabaisser à des moins que rien et les destituer de leur statut de supporter. Mais ne nous voilons pas la face : ces gens sont à nos côtés les samedi et dimanche, aiment le même sport que nous et vibrent pour les mêmes choses. Pire : ils font même partie de ceux qui font activement vivre nos stades, nos tribunes, notre championnat. Pourtant en ce 11 mai 2022, ils ont décidé de…