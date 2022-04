Nice, la fin des illusions ?

Encore dauphin du Paris Saint-Germain il y a quelques semaines, les Niçois ont basculé dans le doute, l'inefficacité et les tensions exacerbées. La fessée reçue dans les grandes largeurs à Lens (3-0), après avoir été en supériorité numérique durant 40 minutes, a révélé un peu plus au grand jour la fragilité d'un groupe encore encensé il y a peu. Désormais à huit points d'une qualification directe en Ligue des champions, le Gym doit tirer la sonnette avant de se saborder sérieusement.

"Je ne sais pas ce qu'il se passe dans la tête de certains joueurs. Ça doit nous ramener à beaucoup plus d'humilité."

Trente secondes, selon les points de vue, c'est court ou très long. Prenez Christophe Galtier par exemple. Sur son perchoir de la salle de presse de Bollaert, le technicien niçois a bien pris une demi-minute de réflexion avant d'analyser la débâcle des siens :Trente secondes, au cumulé de trois actions rondement menées, c'est justement la capsule dont ont eu besoin les Sang et Or pour placer les Niçois sous l'éteignoir. Galtier a vu, bancale en 4-2-4, alors qu'elle évoluait, jusqu'au deuxième but lensois, en supériorité numérique.Les ralentis se suffisent à eux-mêmes, pas besoin de dessin. Sur l'ouverture du score, les six Niçois dans leur surface se délitent face à trois Lensois. Quatre minutes plus tard, Dante dézone totalement, une passe en profondeur pour Frankowski suffit à déséquilibrer le fébrile bloc aiglon et Doucouré a tout le temps d'envoyer une praline., déroule le tacticien artésien Franck Haise.Sur le troisième, encore, les Lensois peuvent passer le milieu de terrain sans subir de pressing sur leur sortie de balle, et Kalimuendo fait le reste face à Benítez, parti à la pêche.