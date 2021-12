Nice : Kasper Dolberg, la belle et le diabète

Après avoir annoncé être diabétique de type 1 début novembre, Kasper Dolberg a retrouvé une place de titulaire ces dernières semaines avec l'OGC Nice ainsi que le chemin des filets à Rennes pour mettre fin à une disette de trois mois. L'international danois, qui enchaîne les coups durs depuis son arrivée sur la Côte d'Azur à l'été 2019, semble avoir accepté sa condition et les changements provoqués par le diagnostic.

Les attaquants ont chacun leur manière de célébrer un but, Kasper Dolberg, lui, n'est pas du genre exubérant. Le Danois de 24 ans n'est pas un grand souriant, il est plutôt adepte de la sobriété et du visage fermé. Le grand blond n'a pas dérogé à son habitude il y a dix jours sur la pelouse de Rennes , où il a montré la voie à ses copains niçois en ouvrant le score sur penalty, signant ainsi sa première réalisation depuis le 12 septembre et un déplacement à Nantes , soit trois mois tout pile de disette. Une éternité pour un buteur de ce calibre, qui aura également eu le mérite de se transformer en passeur en seconde période après un excellent travail dos au but et un décalage parfait pour servir Youcef Atal. Un véritable soulagement pour Dolberg, qui enchaînait pour la première fois de la saison une troisième titularisation d'affilée en championnat. Cette prestation réussie, saluée par son entraîneur et ses coéquipiers dans la foulée, a surtout sonné comme la promesse que l'attaquant niçois était enfin prêt à lancer sa saison ainsi qu'à vivre sa… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com