Nice : Galtier, le nouveau roi du carnaval

C'était dans les tuyaux depuis un moment, mais le groupe INEOS, actionnaire de l'OGC Nice, a attendu le match des Bleus face à la Suisse pour officialiser la chose : Christophe Galtier, récent champion de France avec Lille, est le nouvel entraîneur niçois pour trois ans. Un choix surprenant ? Pas tant que ça.

Un cadre de travail idéal... pour durer

Quand on termine champion de France devant le PSG de Neymar, Mbappé, Verratti et Marquinhos, on s'imagine rapidement en Ligue des champions sur un banc prestigieux. Ou tout du moins, à la tête d'un club plus réputé que le LOSC. Pourtant, Christophe Galtier ne disputera pas la prochaine C1. Celui qui vient d'être élu meilleur entraîneur de Ligue 1 ne jouera même pas de compétition européenne cette saison puisqu'il vient de s'engager pour trois saisons avec l'OGC Nice, neuvième du dernier exercice.Déjà, l'ancien coach de Saint-Étienne n'avait pas non plus des tonnes de propositions sous le coude, même si son blase a circulé, un temps, du côté du Napoli ou dans le Golfe. Mais c'est surtout qu'entre le Gym et "Galette", les ponts sont établis depuis un moment. Ça "matche" comme on dit sur les sites de rencontres. Si le deal a tardé à se ficeler, c'est que du côté de Lille et notamment d'Olivier Létang, on ne voulait pas laisser partir son entraîneur, sous contrat jusqu'en 2022, pour rien. Finalement, après d'âpres négociations entre les deux clubs et moyennant une enveloppe d'un peu moins de 4 millions d'euros, Galtier a pu rejoindre Nice. Enfin.Sur le papier, Nice et son puissant actionnaire INEOS incarné par les frangins Ratcliffe, Jim et Bob, ont tous les atouts pour séduire Galtier qui débarque sur la Côte d'Azur avec son fidèle adjoint Thierry Oleksiak, ancien joueur de Nice au passage et qui pourra compter sur Fred Gioria, une autre figure locale. À Nice, Galtier va pouvoir s'appuyer sur des fondations solides et s'amuser à construire son petit palais. Après tout, à Lille et aussi à Saint-Étienne, Galtier avait pris le temps pour construire ses succès., a-t-il lâché lors de sa présentation officielle au siège du club niçois. Dans les faits, le nouvel Aiglon a de la matière : un centre d'entraînement moderne, un stade récent, une équipe dirigeante incarnée par Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier Lire la suite de l'article sur SoFoot.com