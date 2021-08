Nice fait tomber le LOSC de son nuage

Après une salve de coups de couteau durant la semaine entre Christophe Galtier et son ex-président Olivier Létang, on salivait d'avance à l'heure du retour de Galette en terre lilloise. C'est peu dire que le technicien avait prévu un coup de maître. Bien plus tranchants, ambitieux, organisés, ses Niçois ont fait couler le navire de Jocelyn Gourvennec sans discussion possible (0-4).

Lille 0-4 Nice

Dolberg a retrouvé sa montre

Le LOSC est déjà au tapis ! Une semaine après avoir pris l'eau avant de sonner la révolte à Metz (3-3), les hommes de Jocelyn Gourvennec ont plongé d'entrée face au Gym de Christophe Galtier, venu jouer un mauvais tour à son ex. Cueillis à froid alors que les supporters lillois venaient à peine de célébrer le tour d'honneur de l'Hexagoal, les Nordistes n'ont jamais su se remettre d'une entame à jeter. En face, les Niçois repartent l'esprit léger sur la Côte d'Azur.Mieux valait ne pas rater le métro en direction de Villeneuve d'Ascq ce samedi après-midi. 56 secondes, c'est le temps nécessaire à Kasper Dolberg pour climatiser Pierre-Mauroy. Le Danois, triple buteur à l'Euro, est à la conclusion d'une partie de billard où les Lillois sont statiques. Amine Gouiri slalome, mais voit sa frappe repoussée par Leo Jardim qui dévie ensuite sur le poteau la tentative de Jean-Clair Todibo. Dolberg rôde et lance les hostilités. Quatre minutes plus tard, l'international turc Zeki Çelik a encore la tête dans les vestiaire, perd bêtement le ballon et Gouiri, encore lui, vient mettre son pied pour transmettre à Hichem Boudaoui. Action, réaction, l'Algérien s'en va nettoyer la lucarne de Jardim qui passe son temps à aller au fond de ses filets. Sur l'ensemble de la saison passée, les Dogues avaient dû attendre la dixième journée pour concéder Lire la suite de l'article sur SoFoot.com