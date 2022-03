Nice éteint Versailles

Au terme d'un match où les Versaillais ont montré de sacrées belles choses, les Niçois ont fini par s'imposer (1-0) pour rejoindre leur première finale de Coupe de France depuis 1997. Globalement sérieux malgré quelques sursauts de nervosité en première mi-temps, les Aiglons ont pu compter sur un grand Amine Gouiri.

OGC Nice 2-0 FC Versailles 78

Les Aiglons nerveux

Seize ans après sa dernière apparition au Stade de France et vingt-cinq après sa dernière finale de Coupe de France, Nice va enfin retrouver l'antre dionysienne. Les Aiglons sont venus à bout de Versaillais héroïques et impressionnants de sang-froid. Malheureusement pour eux, laisser un peu d'espace à Amine Gouiri est rarement une bonne idée.Si Nice a autant buté c'est surtout parce que Versailles a longtemps joué au-dessus de ce qu'on peut attendre d'une équipe de National 2. Même de la part du leader du championnat. Bien regroupés et organisés, les Versaillais donnent du fil à retordre aux locaux. Amine Gouiri, Kalvin Stengs et Kephren Thuram font bien quelques différences individuelles, mais Dan Delaunay ne tremble pas vraiment pendant le premier acte. D'ailleurs, Thuram est bien le seul à inquiéter les Franciliens. D'abord, en reprenant un corner de la tête, mais sa tentative lèche la barre avant de fuir en six mètres (22). Puis sa masse de cheveux est de nouveau à trois centimètres de mettre Nice devant juste avant la pause, mais sa tête à l'aveugle manque de force (43).Ceux qui paraissent les moins sereins dans cette première période, ce sont bien les Aiglons. Les joueurs de Christophe Galtier multiplient les fautes qui ressemblent à des excès de nervosité et François Letexier doit sortir deux cartons jaune. En face, la pression semble glisser sur le FC Versailles. Seule une minute de panique en toute fin de mi-temps est à déplorer. En revanche, ils n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est une frappe de loin de Vieira, mais qui se dérobe dans les tribunes sans faire frissonner Marcin Bułka… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com