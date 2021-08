Nice et Marseille se quittent dans le chaos

Alors que l'OGC Nice menait (1-0) à un quart d'heure du terme face à l'OM en clôture de cette troisième journée de Ligue 1, des incidents provoqués par des ultras niçois ont entraîné le départ prématuré de l'Allianz Rivera des joueurs et staff de l'Olympique de Marseille qui n'ont pas souhaité reprendre le jeu. L'OGC Nice devrait provisoirement remporter la rencontre sur tapis vert, mais à quel prix ?

OGC Nice 1-0 Olympique de Marseille

Mandanda-Benitez, duel au sommet

. Ce sont ces mots prononcés par Christophe Galtier, sur les coups de 23h45, qui ont définitivement mis fin à cet Nice-OM qui n'avait plus de sens depuis plus d'une heure déjà. Un choc de Ligue 1 ruiné par l'attitude de quelques supporters qui, en plus d'avoir gâché la soirée de plusieurs milliers de personnes, ont probablement ruiné les efforts des joueurs de Galette qui étaient devant au tableau d'affichage à un quart d'heure du terme de cette rencontre.Au moment de pénétrer sur la pelouse de l'Allianz Riviera, Steve Mandanda et Walter Benitez sont prêts à vivre un match explosif. Explosif dans les tribunes, explosif sur la pelouse, ce Nice-OM démarre fort. Trop fort pour Youcef Atal, obligé de sortir sur blessure au bout de six minutes de jeu, contrairement aux portiers niçois et marseillais qui sont au diapason d'entrée. Le centre (détourné par Luan Peres) de Jordan Lotomba oblige Mandanda à un arrêt du pied enchaîné d'un autre tout aussi impressionnant devant Kasper Dolberg.Près de son banc, Jorge Sampaoli bouillonne alors que son équipe monte en puissance. Dimitri Payet cale une passe lumineuse pour Cengiz Ünder qui perd son duel face à Walter Benitez. Quelques minutes plus tard, sur un centre de Gerson, c'est via une volée qu'Ünder oblige l'Argentin à sortir