Nice et l'OM clôturent le feuilleton par un nul

Mené au score et malmené par la belle entame niçoise, l'OM s'est appuyé sur Dimitri Payet pour recoller avant la pause. Avant de se contenter du point du match nul au fil d'une seconde période moins vivante. Deux mois après la soirée cauchemardesque sur la côte d'Azur, les deux équipes partagent les points et laissent passer l'opportunité de grimper à la deuxième place de la Ligue 1.

OGC Nice 1-1 Olympique de Marseille

Il suffira d'un Payet

Deux mois après les débordements et la triste soirée vécue à l'Allianz Arena, Niçois et Marseillais ont laissé tout cela derrière eux pour des retrouvailles très attendues dans le haut du tableau. En jeu : la place de dauphin du PSG pour deux formations ambitieuses en quête de gloire cette saison. Et à ce petit jeu-là, les deux équipes ont préféré se regarder en chien de faïence sans se départager, Dimitri Payet répondant à l'ouverture du score précoce d'Amine Gouiri. Un point partout la balle au centre et aucun heureux dans ceméditerranéen. Au final, le gagnant de la soirée pourrait bien s'appeler le RC Lens, qui pointe toujours à la seconde place du championnat.Dans un stade de l'Aube de Troyes à huis-clos pour une réminiscence des plus pires heures de la pandémie, c'est Nice qui tape le plus fort dans les premières minutes. Histoire de rétablir rapidement son avantage acquis avant l'interruption à l'Allianz Riviera, le 22 août dernier. Lancé à la limite du hors-jeu, le titulaire surprise Guessand résiste bien pour servir Gouiri, qui n'a plus qu'à terminer de près. Partis sur un petit rythme trois jours après le plein d'émotion face au PSG, les Olympiens subissent et visitent les quatre coins du terrain à la recherche du ballon. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com