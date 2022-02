Nice et Justin Kluivert éjectent l'OM en quarts

En attendant de se départager en championnat, où un petit point les sépare, l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille avaient rendez-vous ce mercredi en quarts de finale de la Coupe de France. Dans une Allianz Riviera à guichets fermés et survoltée, les hommes de Christophe Galtier ont tiré les marrons du feu pour s'imposer 4-1, portés par un Justin Kluivert inarrêtable. Plus mordant, le Gym s'invite dans le dernier carré de la Coupe, une première depuis 2011.

OGC Nice 4-1 Olympique de Marseille

Gym tonique

Solide troisième de Ligue 1, le Gym s'est offert une demi-finale de Coupe de France en terrassant l'OM, neuf jours après avoir totalement muselé le PSG au Parc des Princes . Les Phocéens gardaient un souvenir mitigé de leurs dernière venues à l'Allianz Riviera, où ils avaient pris une gifle 3-0 en mars, puis des bouteilles d'eau en août. Les Aiglons en ont remis une couche, sur le terrain, en anéantissant leurs espoirs de soulever un trophée cette année. Et avec la manière.La rencontre a débuté tambour battant. Lancé à la limite du hors-jeu, Arkadiusz Milik a buté sur Jean-Clair Todibo, mais le ballon est revenu dans les pieds de Cengiz Ünder, auquel Marcin Bulka s'est opposé... C'était compter sans le malheureux Melvin Bard, sur qui le ballon a rebondi pour finir dans le but (3). La réponse niçoise n'a pas tardé puisqueAmine Gouiri s'est faufilé entre William Saliba et Leonardo Balerdi pour tromper Pau López (11). Khéphren Thuram (13) et Mattéo Guendouzi (14) ont tenté leur chance dans la foulée, sans parvenir à cadrer. Même issue pour Ünder, pourtant idéalement servi par Dimitri Payet (20).Justin Kluivert a fait frémir les gradins en se jouant de Luan Peres pour envoyer le cuir au ras du poteau (21). Un frisson, puis l'explosion lorsque Gouiri a écarté sur Andy Delort, qui a centré au… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com