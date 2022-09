Nice-Cologne : jusqu'à quand ?

Les graves incidents qui se sont déroulés ce jeudi soir dans les gradins de l'Allianz Riviera ont le goût amer du déjà-vu. Pourtant, cette fois, les conséquences auraient pu se révéler dramatiques, puisque la vie d'un homme a été mise en danger. La question ne consiste même plus à trancher entre partisans d'une ligne dure (interdiction des parcages visiteurs) ou ceux qui désirent des sanctions proportionnées et individuelles. Il serait juste temps que le monde politique et les pouvoirs publics prennent le foot au sérieux (combien de fois l'avons-nous écrit) !

Comment réagir face aux propos moralisateurs de la ministre des Sports et des Jeux olympiques, Amélie Oudéa-Castéra ? Lever les épaules ou les yeux au ciel ? Lui demander si elle compte embaucher des groupes d'intervention en char à voile ? Que répondre à Christian Estrosi , maire d'une ville déjà sous les feux de l'actu dans la journée pour un tir mortel d'un policier pour un refus d'obtempérer. Le foot est le sport numéro 1 en France, le plus populaire. Il doit évidemment rendre des comptes, ou plutôt être concerné par les grandes problématiques de notre société dont il est partie prenante - dont l'écologie. Il s'imposerait en retour que les autorités – gouvernement, forces de l'ordre, administrations territoriales, élus locaux, etc. - de la République lui accordent l'attention et le sérieux qu'il mérite. Les violences entre supporters qui ont retardé le coup d'envoi de Nice-Cologne , comptant pour la première journée de Ligue Europa Conférence, révèlent finalement tout le mépris et l'amateurisme autour des matchs de foot et de leur sécurité publique.

L'ambiance dégénère totalement à Nice ! Une heure avant le match contre Cologne, des heurts ont éclaté à l'Allianz Riviera. Les supporters allemands ont tenté de rejoindre les Niçois pour en découdre. Un supporter est tombé d'une tribune et semble gravement touché. pic.twitter.com/1rM2JsHDO2

— RMC Sport (@RMCsport) September 8, 2022Le constat n'a rien de nouveau. L'Allianz Riviera avait par exemple déjà connu en son sein des affrontements… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com