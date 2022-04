information fournie par So Foot • 24/04/2022 à 17:01

Nice bat Troyes sur le gong et reste dans la course au podium

Nice 1-0 Troyes

Nice (4-4-2) : Benítez - Lotomba (Daniliuc, 82 e ), Dante, Todibo, Amavi (Bard, 77 e ) - Kluivert, Boudaoui (Thuram, 65 e ), Rosario, Gouiri (Brahimi, 64 e ) - Delort, Dolberg (Guessand, 78 e ). Entraîneur : Galtier.



Troyes (5-4-1) : Moulin - Kaboré, Biancone, Brown, Koné, Conté (N'jo,…

Tout le monde pensait la rencontre terminée... sauf lui, entré à la 65minute pour jouer les sauveurs.Dans le temps additionnel, Thuram a en effet offert la victoire à Nice suite à une remise en profondeur de Guessand lors de la 34journée de championnat. Contre Troyes, qui joue actuellement sa survie dans l'élite et pour qui le moindre point est donc vital, les Aiglons ont pourtant galéré comme jamais à faire trembler les filets malgré une certaine domination avec notamment une possession de balle largement en leur faveur. Mais ni Gouiri ni Kluivert n'ont cadré leur tentative en première période, face à une défense bien organisée.Pas seulement résistant derrière, l'Estac s'est également procuré quelques occasions dangereuses : une réalisation de Ripart a ainsi été refusée pour hors-jeu, puis le milieu a frappé au-dessus alors qu'il se trouvait en bonne situation d'ouvrir le score. Un score qui sera ainsi resté vierge jusqu'à la 94minute, ne faisant pas vraiment les affaires des visiteurs (seizièmes avec deux unités d'avance sur Saint-Étienne, dix-huitième) et laissant les locaux dans la course au podium (cinquième, deux points de retard sur la troisième place squattée par le Stade rennais).La frontière pour passer du côté de la saison ratée est tellement ténue...