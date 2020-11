Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Nice au bord de l'élimination après sa défaite contre Prague Reuters • 26/11/2020 à 23:06







Nice au bord de l'élimination après sa défaite contre Prague par Samuel Messberg (iDalgo) L'OGC Nice recevait le Slavia Prague sur sa pelouse de l'Allianz Riviera ce jeudi soir pour le compte de la quatrième journée de l'Europa League. Les Niçois se sont inclinés 3-1 et sont désormais tout proche de l'élimination. Le seul but de Nice a été inscrit par Gouiri (61'). Les buts du Slavia ont été marqué par Lingr (15'), Olyinka (64') et Sima (75'). L'OGC Nice est donc troisième après cette défaite et pointe à six points des deux leaders Prague et le Bayer Leverksuen. Il faudra donc un miracle pour que les Niçois parviennent à la qualification. Cela passera par une victoire contre Leverkusen jeudi prochain. Prague affrontera Beer Sheva la semaine prochaine.