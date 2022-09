Nice accroché par le Partizan

FK Partizan 1-1 OGC Nice

L'important, c'est le point.Après avoir ouvert leur campagne de Ligue Europa Conférence par un nul contre Cologne la semaine dernière, les Niçois ont encore été neutralisés ce jeudi par le Partizan, à Belgrade (1-1). Pourtant, il faut moins de deux minutes pour que les Azuréens prennent l'avantage sur les Serbes. À gauche, Bryan parvient à transmettre à Pépé dans la surface, et l'Ivoirien centre vers Boudaoui, au point de penalty, qui tente de battre le gardien en première intention. La frappe de l'Algérien est contrée, mais Bryan traîne dans les parages et ouvre le score en envoyant le cuir dans le petit filet opposé. À part ça, Nice ne survole pas son sujet et s'expose trop en contre-attaques.Les Serbes auraient même pu recoller juste avant la pause si Atal n'avait pas repoussé, du torse et sur sa ligne, une frappe de Natcho (43). Au retour des vestiaires, les Aiglons paraissent mieux maîtriser les débats. Laborde est même tout proche de doubler la mise, alors que Pépé le décale à gauche, mais l'ancien Rennais manque complètement son dernier geste (57). Pratiquement dans la foulée, les locaux combinent à l'entrée de la surface et finissent par trouver un décalage côté droit. Natcho transmet à Diabaté, qui se remet sur son pied gauche, déclenche une frappe enroulée limpide, scotchant Schmeichel et permettant au Partizan d'égaliser. En réponse, Diop, tout juste entré en jeu, envoie une tête lobée sur le poteau de Popović, battu (66). Finalement, les Niçois doivent se contenter de ce point du nul, et peuvent nourrir quelques regrets.Au moins, Nice est invaincu depuis trois matchs. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com