Nguyen Quang Hai, folie vietnamienne à la sauce béarnaise

Au pays d'Hô Chi Minh, il est un symbole et une idole. Véritable star du football vietnamien, Nguyen Quang Hai a enfin reçu l'autorisation de quitter le championnat local pour exporter son talent en Europe. Plus précisément en Ligue 2, au Pau FC qui, depuis, est accompagné par le fol engouement d'une impressionnante communauté de fans.

En France, la nouvelle est presque passée inaperçue. Le 29 juin dernier, alors que la farandole des rumeurs mercato bruissait autour de l'éventuel départ de Frenkie de Jong pour Manchester United ou celui, tout aussi hypothétique, de Raphinha vers Chelsea, le Pau FC a officialisé la signature d'un nouveau milieu offensif. Pas de quoi, a priori, soulever les foules, ni enflammer la toile. Et pourtant... À plus de 10 000 kilomètres de là, au Vietnam, l'annonce de ce transfert a suscité un vif émoi chez les adorateurs du ballon rond et fait la Une des médias sportifs. Il faut dire qu'au pays du phở et des bò bún, Nguyễn Quang Hải - parce que c'est de lui qu'il s'agit - , ce n'est pas n'importe qui., assure Philippe Troussier, ancien sélectionneur des U19 vietnamiens et fin connaisseur du football asiatique.À tel point qu'il promène le surnom ô combien flatteur et forcément évocateur de "Messi vietnamien".

Nguyễn Quang Hải est !Le milieu offensif international vietnamien ?? (45 sélections) rejoint le Pau FC pour les deux prochaines saisonsIl portera le n°19 du Pau FC pic.twitter.com/ViwBDETpzK

"Depuis les tribunes, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de joueurs. Il sait faire jouer les autres et méritait depuis quelques années d'évoluer à un niveau supérieur." Philippe Troussier

affirme l'ancien entraîneur de l'OM.