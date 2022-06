Nguyen Quang Hai, ça va faire mal

Il y a autant de fantastiques, que de saisons dans une année, que de joueurs vietnamiens évoluant en Europe. Mais ce total pourrait prochainement bondir de 25 % : Nguyen Quang Hai, présenté comme " le Messi vietnamien " et véritable prophète en son pays, suscite les convoitises sur le Vieux Continent. Zoom sur ce grand talent d'Asie du Sud-Est auquel l'Europe a décidé de s'intéresser. Enfin.

L'Asie du Sud-Est : un espace inégalement mondialisé face aux nouveaux défis. Les cours de géographie de terminale ne mentent pas, et d'un point de vue footballistique, le Vietnam souffre effectivement de cette réputation. La preuve : ils ne sont que quatre footballeurs vietnamiens à évoluer en Europe. Et encore, aucun d'entre eux n'y joue en tant que professionnel. Pourtant, à 25 ans, Nguyễn Quang Hải est en passe de devenir l'un de ces Vietnamiens à franchir le pas, puisque plusieurs clubs français, belges et néerlandais se sont penchés sur le profil de celui qui est surnommé le " Messi vietnamien " en son pays., témoigne Ibou Kebe, 32 ans, ancien coéquipier de Quang Hải à Hanoï. Un temps dits proches du dossier, Nantes et Nîmes n'enrôleront finalement pas le meneur de jeu, tel que l'a informé son agent Nguyễn Đắc Văn sur Facebook, puis nous l'a confirmé – concernant le NO – Rani Assaf, le président des Crocos, qui évoque. Pour l'heure, seul le FC Metz semble encore tenir la corde.

Nguyễn Quang Hải devrait bel et bien s'engager avec le @FCMetz !Un accord existerait entre le joueur et le club. Il ne resterait que la visite médicale.La star de l'équipe nationale du Vietnam pourrait être la 1re recrue estivale messine.( @Jon_LeGossip - @CBSSports ) pic.twitter.com/j3Ashrvv4G

Elégance et ambitions

— TEAM GRENAT (@TeamGrenat) June 19, 2022Quand Ibou Kebe débarque en Asie en 2019, l'Alsacien s'aperçoit rapidement du phénomène qu'il a en face de lui.Et Kebe de détailler la graine… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com