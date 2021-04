Neymar (PSG) contre le Bayern Munich, ou l'art de ne pas conclure

Le Paris Saint-Germain a beau s'être incliné face au Bayern en quarts de finale retour de Ligue des champions au Parc des Princes (0-1), il n'en est pas moins qualifié pour le tour suivant. Et si le club de la capitale a dû trembler jusqu'à la dernière minute, c'est en grande partie en raison de la maladresse de Neymar face au but. Pourtant, le Brésilien a été l'un des meilleurs Parisiens sur la pelouse et a livré une prestation XXL.

Le Ney qui pique

Il existe deux types de personnes : celles qui voient le verre à moitié vide, et celles qui le voient à moitié plein. Ou, en l'occurrence, aux trois quarts plein. C'est justement en fonction de ce qu'elles voient que ces personnes vont juger de manière différente le match de Neymar face au Bayern Munich. Les seconds, les romantiques, comprennent pourquoi le Brésilien a été élu homme du match à l'issue de la rencontre. Tandis que les premiers, les pragmatiques, trouvent ce choix insensé tant la maladresse du Brésilien face aux cages aurait pu coûter la qualification à un Paris Saint-Germain qui aurait pu se mettre à l'abri si son numéro 10 s'était montré plus précis. Deux visions qui s'entendent, et qui s'étaient déjà opposées au moment du Final 8 de l'été dernier : l'ancien de Santos y avait régalé dans le jeu, mais n'avait pas su concrétiser ses occasions.Il est vrai que Neymar s'est montré maladroit face au Bayern, mais il est aussi évident qu'il a fait preuve de malchance. Car quand ce n'est pas Manuel Neuer qui a réactivé le mode Coupe du monde 2014 pour lui barrer la route, ce sont les montants qui lui ont interdit de traverser la ligne de but par deux fois. C'est, d'ailleurs, dans la foulée de l'action qui termine sur le poteau que le Bayern a ouvert le score. Pour autant, résumer le match de Neymar à ses actions manquées serait malhonnête. Car dans les autres aspects du jeu, le Sud-Américain a tout simplement était monstrueux. Tout comme lors de la manche aller, Neymar a fait vivre un cauchemar aux Bavarois à chaque touche de balle. Et vu que 85 ballons sont passés par les pieds de l'ex-Barcelonais, le cauchemar a été très long.Il y a d'abord eu ces dribbles incessants qui ont extasié les amateurs de FIFA Street autant qu'ils ont rendu fous les adversaires, comme le prouve les sept fautes subies par l'artiste. Mais aussi ces combinaisons avec Ángel Di María - lui Lire la suite de l'article sur SoFoot.com