Neymar n'est pas là contre le Barça, et alors ?

Alerte rouge. Le forfait de Neymar pour PSG-Barça a été entériné mardi sur les coups de 11 heures. Déjà absent à l'aller, le Brésilien n'aura donc pas le loisir de faire danser ses anciens coéquipiers sur la pelouse du Parc des Princes, ce mercredi en huitièmes de finale retour de Ligue des champions. Une absence de poids face au spectre de la remontada ? Que nenni.

Kylian s'occupe de tout

Deux petites lignes fatidiques sur le site officiel du PSG, annonçant le premier des trois Parisiens indisponibles pour la réception du FC Barcelone ce mercredi :Cette fois, les jeux sont faits. Mauricio Pochettino devra se passer de l'homme qui valait 222 millions d'euros au moment d'entériner une qualification en quarts de la Ligue des champions. Contre un FC Barcelone invaincu depuis l'aller, qui reste sur quatre succès sans prendre le moindre but, dont un 3-0 infligé au FC Séville. Le cocktail parfait pour trembler. Mais soyons un peu sérieux : promis, juré, aucune raison de transpirer.Qui a besoin d'un Neymar en petite forme, qui n'a plus joué depuis un mois, quand on peut compter sur un Kylian Mbappé taille patron ? Onze buts sur ses dix derniers matchs, dont un doublé samedi sur la pelouse du Barça du Finistère en Coupe de France. Et accessoirement, un triplé face au "vrai" Barça le 16 février dernier, performance loin d'être à la portée du premier venu, sauf si l'on considère que Tony Kurbos a une tête de premier venu.Kyky n'a jamais caché qu'il était sensible à l'idée de laisser une empreinte dans son sport. Du haut de ses 24 pions européens, il pourra d'ailleurs intégrer dès ce soir le top 5 des buteurs tricolores en C1 en en sortant Antoine Griezmann (26 réalisations, tours de qualification inclus). Histoire de rappeler qui est aujourd'hui la pièce centrale du puzzle et de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com