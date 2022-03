Neymar-Messi et le PSG : le droit de siffler

Les sifflets du public du Parc des Princes contre Lionel Messi et Neymar ont fait davantage causer que la victoire parisienne contre Bordeaux. En ciblant les deux icônes sud-américaines, les supporters du PSG ont visé la stratégie sportive (ou plutôt marketing) du club de la capitale. Ce qui n'est pas un crime de lèse-majesté.

La définition du supporter

Pour une fois, ce ne sont pas les images des buts anecdotiques de Kylian Mbappé, Neymar ou Leandro Paredes contre Bordeaux qui ont fait le tour du monde, mais un son, un bruit, celui-là même qui s'est élevé des tribunes du Parc des Princes pendant plus de 90 minutes. Quatre jours après la déroute de Madrid en mondovision, les supporters du PSG ont accueilli Lionel Messi et Neymar, leurs héros d'hier, avec des sifflets. Il paraît qu'il n'y a qu'en France que l'on voit ça, c'est en tout cas ce que veulent nous faire croire ceux qui ont oublié que Messi avait été hué au Camp Nou en 2014 comme Cristiano Ronaldo l'avait été à Santiago-Bernabeu en 2017., ont réagi en cœur sur Twitter Luis Suárez et Cesc Fàbregas, copains des deux anciens Catalans. Il n'est pas question de mémoire, mais d'exutoire et d'histoire. Les amoureux se moquent du glorieux passé de Messi au Barça, ils n'ont d'yeux que pour leur club et ce qu'ils voient, c'est-à-dire pas grand chose depuis de nombreux mois. Ce qui s'est passé du côté d'Auteuil dimanche après-midi n'est pas un crime de lèse-majesté ni une honte absolue, c'est même une bonne nouvelle pour le football.Le Parc des Princes n'est pas encore totalement devenu un nouveau Disneyland et les supporters parisiens ne sont pas (tous) des clients seulement bons à payer pour s'émerveiller devant les nouvelles attractions du club de la capitale, ou se gausser de pouvoir rentrer chez eux avec un plaid offert par un sponsor. C'est un constat rassurant, presque réconfortant à une époque où le foot ne cesse de se transformer et de s'éloigner de ce qui l'a rendu si populaire. Ce dimanche, le Collectif Ultras Paris, ses sympathisants et tous les autres fans parisiens éparpillés en tribunes ont choisi de manifester leur mécontentement de manière pacifique. En tout cas sans violences physiques ni débordements. Les icônes ne sont pas intouchables, pas dans le foot. Les idoles peuvent être contestées, aucune règle, même tacite, ne l'interdit. Comment leur reprocher d'être frustré de ne pas voir l'un des Lire la suite de l'article sur SoFoot.com