Neymar, magic system

Très libre de ses mouvements dans le nouveau système tactique de Galtier, Neymar a encore régalé face à Troyes. Passeur, buteur, détonateur, il est à son meilleur niveau. Pourvu que ça dure.

Au cœur du jeu

Il aurait pu terminer la rencontre avec deux actions d'anthologie, dont les 45.000 spectateurs présents au Parc des Princes en cette chaude après-midi d'octobre se souviendraient pendant longtemps. Une mine lointaine venue frôler le montant de Gallon après une grosse vingtaine de minutes et ce rush sensationnel pour mettre Mbappé sur orbite après la pause. Et si le pion qui restera dans les mémoires sera sans doute celui sorti du pied de Messi, auteur d'un missile magistral alors que les siens venaient de recevoir un deuxième coup sur le crâne, Neymar a une nouvelle fois livré une prestation de grande classe face à Troyes. Son équipe menée à deux reprises, le Brésilien a sorti le bleu de chauffe, secondé après la pause par son compère argentin, pour porter Paris. Cela commence à devenir une rengaine pour le n°10 de laS'il se refuse à annoncer la mort – ou du moins la mise à l'écart – de la disposition à trois défenseurs, Christophe Galtier ne déroge plus à son système sorti du chapeau contre Marseille, avec un milieu supplémentaire. Un changement qui comporte certains inconvénients pour Paris, à l'image d'une relative vulnérabilité sur les ailes exploitée par les Troyens sur leurs deux premiers buts. Mais qui permet également d'optimiser le rendement des trois offensifs. Et en premier lieu Neymar, placé entre les lignes et très libre de ses mouvements dans une équipe qui ne manque pas d'hommes pour guider le jeu. Ses déplacements sur toute la largeur, à redescendre chercher les ballons ou à accompagner chaque action permet à l'd'être au centre du jeu. En attestent ses 111 ballons touchés face à l'ESTAC, deuxième plus haut total derrière un certain Marco Verratti.Maillon le plus en vue de la MNM dans le premier acte pendant que certains de ses coéquipiers terminaient leur sieste, le Ney a notamment offert cette délicieuse passe décisive pour Carlos Soler pour relancer Paris. Avant de hausser le ton après le repos. Lancé par Messi, c'est lui qui place – enfin – le PSG devant au score d'une finition parfaite. Quatre minutes plus tard, sa percée supersonique plein axe suivie d'un décalage en roulette pour Mbappé a fait se lever le Parc et aurait mérité meilleur sort. Une fin de match canon au sein d'un collectif tantôt génial,… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com