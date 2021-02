Neymar, le chemin de la poisse

Une prolongation qui ne demande qu'à être officialisée, des retrouvailles avec le FC Barcelone que tout le monde attendait, une histoire d'amour qui commençait à prendre avec le public parisien et puis la routine est venue balayer tout ça d'un revers de la main. Comme en 2018, 2019 et 2020, Neymar s'est blessé avant une échéance importante de Ligue des champions avec le PSG. Cette fois, le Brésilien pourrait manquer la double confrontation face aux Catalans. Tout sauf une surprise.

Faire la fête, la normalité

Le karma. L'ADN. La force de l'habitude. Avec le recul, les supporters du PSG, enfin certains, ont sans doute trouvé ce clin d'œil du destin presque amusant. Après le métatarse en 2018 et son come-back en 2019, la douleur costale de 2020, voici la lésion aux adducteurs pour Neymar Jr. Moralité, le Brésilien, joueur le plus cher de l'histoire, devrait manquer la double confrontation face au FC Barcelone en Ligue des champions. Une sale habitude puisque le numéro 10 avait déjà zappé le match retour contre le Real Madrid en 2018 et la double confrontation face à MU en 2019 pour blessure.L'an dernier, il avait effectué son retour de justesse lors du match aller face à Dortmund en étant dans un état physique déplorable. Contre Barcelone, rebelote, le PSG devra composer sans son maître à jouer, touché contre Caen, mercredi soir. Mais pourquoi diantre a-t-il joué contre une équipe de Ligue 2 coachée par Pascal Dupraz en Coupe de France à six jours d'un huitième de finale aller ? Parce qu'il revenait, déjà, de blessure (la cheville courant décembre), et avait manqué le début d'année civile ainsi que la réception de Nîmes (suspendu) et le déplacement à Marseille où une gueule de bois/gastro l'avait clouée sur le banc des remplaçants. Un Neymar sans rythme est un Neymar sans vie (cf Dortmund en 2020, Madrid au Bernabeu en poule en 2019, etc.), il y avait donc un besoin nécessaire de lui donner du rythme pour qu'il monte en puissance, ce qui semblait confirmer son début de match en Normandie.Alors que l'officialisation de la prolongation de son aventure pour quatre ans du côté de la capitale n'est plus qu'une affaire de communication, se pose la question existentielle : comment faire pour miser autant d'argent, autant de temps, sur un joueur aussi génialement doué mais constamment blessé ou en reprise ? La semaine dernière, le Brésilien a longtemps veillé face à une émission de téléréalité