Neymar et Messi, les arroseurs arrosés

En fidèles serviteurs du roi Kylian Mbappé qu'ils sont devenus, Neymar et Lionel Messi ont d'abord montré à Madrid qu'ils avaient accepté d'être les sbires d'un être supérieur. Avant d'être bloqués dans une matrice qu'ils ont eux-mêmes créée cinq ans plus tôt, enfermant le PSG dans un cycle infernal qu'ils ne sont plus à même de contraindre.

60 minutes pour exister, 30 minutes bloqués dans la matrice

Le 7 mars 2017, Neymar et Messi étaient les visages d'un précédent historique : la. Générant l'angoisse psychologique qui plane encore au-dessus des Parisiens lors de chaque match à élimination directe en Ligue des champions et qui a fini par sceller leur échec, une fois passés du côté obscur de la force. Comme enfermés dans un carcan qu'ils ont eux-mêmes crée. Depuis, Neymar a concédé une remontada historique face à Manchester United sous le maillot parisien, intégrant parfaitement le mal-être local seulement deux ans après son arrivée. De son côté Lionel Messi, resté à Barcelone, encaisse deuxconsécutives, contre la Roma puis Liverpool, et devient à son tour l'incarnation d'un Barça qui enchaîne les contre-performances en Coupe d'Europe avec comme traumatismes ultimes le match du 8-2 face au Bayern, et une élimination face au club qui l'accueillera la saison d'après.Comme un symbole, presque cinq ans jour pour jour après ce cataclysme parisien au Camp Nou, les ex-compères barcelonais ont coulé avec le bateau parisien. Neymar et Messi se trouvent alors incapables d'insuffler un vent de révolte ou un quelconque leadership, au moins technique, pour permettre au PSG de se remettre dans le sens du jeu. Les deux hommes ont sombré avec le contexte, malgré leur performance rutilante durant les 60 premières minutes. Le premier but de Karim Benzema à la 61minute a fini par leur rappeler les démons passés, qui dévorent les pensées de l'ensemble de l'effectif parisien depuis des années, Messi et Neymar n'y coupant pas.Mais si l'histoire retiendra que le PSG s'est de nouveau fait éliminer de la Ligue des champions en ayant gagné le match aller, avec le trio magique cette fois-ci, les prestations de Neymar et Messi sur 60 minutes sont allées bien au-delà de ce qui pouvait être espéré par certains. Le N et le M n'ont cessé de répéter les efforts défensifs, l'Argentin a apporté le surnombre dans le milieu de terrain en ressortant bien les ballons, s'est payé un duel (perdu) face