Neymar et le chant de Bolsonaro

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Neymar a une nouvelle fois affiché son soutien à Jair Bolsonaro, le remerciant de sa visite dans l'une de ses fondations. Une énième marque de fidélité au président de la République brésilienne, étiqueté "extrême droite", qui interroge toujours plus sur le rôle des footballeurs auriverdes dans l'échiquier politique local.

Le 17 septembre dernier, Neymar et de nombreux autres compatriotes se distinguaient en affichant leur soutien à Vinícius Júnior, victime d'insultes racistes les jours précédant le derby de Madrid. Ce jeudi, le meneur de jeu de la Seleção a visiblement rangé ses convictions, le temps d'une vidéo de remerciements, adressée à Jair Bolsonaro, en visite à l'"Instituto Neymar Jr". La fondation caritative, accueillant quotidiennement près de 3000 enfants issus de quartiers défavorisés de l'État de São Paulo, a ainsi eu le droit à un tour d'honneur du président de la République., a ainsi salué le joueur du Paris Saint-Germain. Un communiqué classique, qui revêt pourtant une symbolique bien plus importante. Car dans trois jours, le dimanche 2 octobre, commencent les élections présidentielles. De quoi renforcer un peu plus l'ambiguïté entourant les prises de position successives, non seulement de Neymar, mais des footballeurs brésiliens en général.

Valeu, @neymarjr ! Tmj! Todos de verde e amarelo, com a camisa da Seleção, pra votar no nosso capitão no próximo domingo!Parabéns pelo trabalho no @InstitutoNJr . ???? pic.twitter.com/ol7jcRwAtk

Jair, le manipulateur

— Fábio Faria ?????? (@fabiofaria) September 28, 2022Il faut dire que depuis son arrivée au pouvoir, Bolsonaro a fait du football un instrument de protection primordial . Rien de nouveau de la part d'une personnalité politique, mais un impact considérable dans un pays sociologiquement porté sur le ballon. Pour Neymar, rien d'exceptionnel à signaler, là non plus. Parmi les fidèles du président, le numéro 10 semble effectivement être l'un des plus fervents, ne manquant jamais l'occasion de s'afficher aux côtés de celui qu'il… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com