Newcastle, Sultans of Swing, Dire Straits : c'était écrit !

Le 7 octobre dernier, le club de Newcastle United FC était racheté par un Fonds souverain d'Arabie saoudite (PIF). Un soudain retournement de fortune en partie annoncé par l'ex-Dire Straits et grand supporter des Magpies, Mark Knopfler.

La pie qui chante

Ce dimanche après-midi à 17h30, Newcastle, le nouveau riche de la Premier League, accueille Tottenham, club londonien fortuné. Avant le match, le rituelsera joué au Saint James' Park. Un hymne composé en 1983 par Mark Knopfler, ex-leader de Dire Straits, habitant historique et supporter emblématique de la ville du Nord East England. Or, le répertoire de Dire Straits colle parfois de façon surprenante à l'histoire du Newcastle FC.Dire Straits, formé en 1977, se traduit littéralement par. Sans être un club pauvre, Newcastle FC n'a pas non plus la puissance financière dubien connu de Premier League. C'est en 1980 que le groupe des frères Knopfler (Mark et David) décroche son premier super hit,, après cinq années de galères. Et des galères, il en est question dans ce morceau qui raconte un concert dans le South London des Sultans of Swing, groupe de losers qui s'accrochent encore à leurs rêves de gloire. Leur musique, du jazz New Orleans un peu ringard, renvoie à l'âge d'or des big bands du passé… Un peu comme Newcastle, grand club du tout début du 20siècle (trois fois champion d'Angleterre) mais qui n'a plus rien gagné depuis la FA Cup 1955. On se rappelle qu'une lose tenace avait privé lesdu titre de champion en 1996 et en 1997 lorsqu'ils avaient fini deux fois seconds derrière Manchester United !Les Sultans du Swing renvoient aux monarques arabes historiques et symboliquement au prince actuel Mohammed ben Salmane qui pilote le PIF (Public Investment Fund), Fonds souverain d'Arabie saoudite qui a racheté le Newcastle FC pour 352 millions d'euros. Et puis en 1985, Mark Knopfler, lechantant avait décroché avec son Dire Straits un nouveau méga hit planétaire,, co-chanté avec Sting. L'ex-leader de Police, longtemps galérien du rock lui aussi avant le succès mondial de son trio de Policemen peroxydé, est un natif de Newcastle et aussi grand supporter des. Il avait été présent à tous les matchs Lire la suite de l'article sur SoFoot.com