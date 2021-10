Newcastle, la nouvelle vie de château

Le 7 octobre 2021 marquera sans doute l'histoire du Newcastle United Football Club. À 18h22, le Fonds souverain d'Arabie saoudite annonce son rachat par un groupe d'investisseurs. Le vœu des supporters est enfin exaucé, ouvrant la porte aux plus grandes ambitions. Les jours de l'équipe qui lutte pour son maintien sont comptés, les Magpies retrouvent le droit de rêver.

Newcastle made of sand

Best thing I've seen today!! pic.twitter.com/yRMJ12kL8K — Mark Wright (@MarkWright_) October 7, 2021

Des heures de tension et d'excitation, puis l'éruption. Jeudi soir, St James' Park est vite devenupour le tout Newcastle-upon-Tyne. Au milieu des maillots des, quelques drapeaux saoudiens, djellabas et ghutras. Un clin d'œil au nouveau boss Mohammed ben Salmane, à la tête du consortium qui vient de racheter le club local., témoigne Anthony, rescapé de cette folle soirée., rembobine Greg, abonné depuis ses 12 ans.Un chapitre que les supporters du Newcastle United FC espèrent glorieux, et pour cause : en matière de football, l'argent fait souvent le bonheur.Mohammed ben Salmane n'a pas attendu l'hiver pour mettre Newcastle au chaud. Alors que le froid commence doucement à s'installer dans le comté du Tyne and Wear, le prince héritier d'Arabie saoudite a réussi à rassembler quelque 5000 admirateurs desune soirée d'octobre. Son principal atout : le chéquier du PIF, un fonds d'investissement qui est devenu le nouvel actionnaire majoritaire du club et dont la fortune est estimée à 400 milliards d'euros. Déjà un titre à fêter : celui du club disposant de la plus grosse puissance financière de la planète.