Newcastle, la nouvelle forteresse imprenable de Premier League

Six victoires consécutives, onze matchs d'affilée sans perdre, et une troisième place pour passer la trêve internationale au chaud... Newcastle ne s'arrête plus de surprendre son monde. Après un départ compliqué, le projet saoudien a enfin pris tout son sens en ce début de saison.

Une défense imperméable qui change tout

Il y a tout juste treize mois, l'Angleterre s'emballait en réaction à une information vouée à faire trembler le: celle du rachat de Newcastle par un fonds d'investissement saoudien plein aux as et prêt à tout pour combler son retard sur les clubs déjà au top. Un processus ralenti par un règlement voté en urgence fin 2021 , selon lequel les équipes sont interdites d'avoir un contrat de sponsoring avec un partenaire détenu par les propriétaires du club en question. Autrement dit : le nouveaudesa dû revoir son plan de bataille, se permettant un seul excès cet été en déboursant 70 millions sur Alexander Isak, et s'appuyant sur les joueurs déjà présents l'exercice passé. Force est de constater que la recette fonctionne puisque Newcastle est aujourd'hui troisième de Premier League et vient d'enchaîner un sixième succès de rang ce samedi face à Chelsea , et n'a plus perdu en championnat depuis fin août. Le signe qu'Eddie Howe est sur le bon chemin et que ses hommes peuvent définitivement jouer les trouble-fêtes cette saison.Dans leur antre de St James' Park, lesn'ont pas récité une partition de football total contre Chelsea, mais plutôt un football pragmatique et efficace. Emmenés par un Bruno Guimarães encore étincelant, qui a sans doute déjà rentabilisé les 50 millions investis sur lui en janvier dernier, Newcastle a d'abord confisqué le ballon à Chelsea, sans se montrer très dangereux mais en réussissant à piquer sur un temps faible grâce à Joe Willock, l'homme du match. Cette totale confiance accumulée ces dernières semaines se retranscrit aussi dans les chiffres : sur les cinq dernières saisons, Newcastle était l'équipe qui jouait le plus bas sur le terrain en Premier League, elle est désormais celle qui récupère le plus de ballons dans le dernier tiers adverse. Moins exposée derrière, elle est aussi la meilleure défense du championnat, à égalité avec Arsenal, avec seulement onze buts encaissés en quinze matchs joués.