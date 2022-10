Newcastle et Liverpool confirment, Chelsea stoppé par Brentford

Avec seulement trois pions en quatre matchs, ce multiplex de la onzième journée de Premier League n'aura pas été des plus exaltants, malgré de l'animation sur chaque terrain. Néanmoins, Liverpool et Newcastle en ont profité pour grapiller du terrain au classement, au contraire de Chelsea, qui voit sa série de quatre succès s'interrompre. Enfin, Southampton a retrouvé un peu d'air frais sur la pelouse de Bournemouth.

Liverpool 1-0 West Ham

Brentford 0-0 Chelsea

Liverpool redevient petit à petit la machine à gagner inarrêtable. Trois jours après sa grosse victoire contre Manchester City , Liverpool a confirmé son redressement grâce à un nouveau succès, face à West Ham (1-0). Tout petit score, mais grosse domination globale desqui ont pu compter sur un Darwin Núñez en forme : auteur d'une belle demi-volée du gauche claquée par Łukasz Fabiański vers le quart d'heure de jeu, l'international uruguayen parvient à faire trembler les filets quelques minutes plus tard d'une tête piquée hors de portée. Toujours en quête de sérénité défensivement, à l'image de cette énorme frayeur sur corner en fin de match (88), lesont néanmoins démontré qu'ils étaient toujours présents offensivement malgré de nombreuses opportunités loupées (dix-neuf tirs à cinq) et se rapprochent ainsi du wagon de tête (7, 16 points), au contraire des, irréguliers cette saison (13, 11 points).De l'intensité, des actions tranchantes mais ni but, ni vainqueur entre Brentford et Chelsea (0-0). Les, forts de quatre succès consécutifs, se sont heurtés à la solidité et la vivacité des,… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com